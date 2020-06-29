РИАМО - 29 июн. Парки Москвы на этой неделе приготовили для посетителей множество онлайн-мероприятий – мастер-классы, лекции, экскурсии и уроки живописи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние три месяца проведение онлайн-занятий стало традицией для парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы. Программа обновляется еженедельно, и каждый может подобрать что-то интересное для себя. С 29 июня по 5 июля на страницах парков в соцсетях пройдут лекции, мастер-классы, виртуальные экскурсии и уроки живописи», - говорится в сообщении.

Например, сад «Эрмитаж» продолжает проводить творческие мастер-классы. 29 июня в 16:00 в соцсетях сада опубликуют видео, в котором художник Борис Клементьев поэтапно покажет, как масляными красками с помощью мастихина написать морской пейзаж. А 2 июля в 16:00 продемонстрируют, как передать движение воды на картине. Участники напишут масляными красками водоем и лодку с рыбаками.

Парк Горького также устроит художественный мастер-класс. Ведущим мероприятия станет художник-иллюстратор Мурад Касимов, который расскажет, как изобразить лицо человека. Запись появится в соцсетях парка 1 июля в 12:00. Для участия понадобится простой карандаш и белый лист бумаги.

Парк «Сокольники» приглашает на виртуальную экскурсию, на которой слушатели узнают про кафе «Шашлычная», появившееся в парке во время подготовки к Американской национальной выставке в 1959 году. Зрители узнают о необычной планировке здания и реконструкции заведения. Видеоэкскурсию опубликуют в социальных сетях парка 1 июля в 14:00.

Усадьба Воронцово подготовила мероприятия для любителей цветоводства и поклонников поэзии. 2 июля в 12:00 экскурсовод Наталья Слободова расскажет, где на территории зоны отдыха растут пионы и как правильно за ними ухаживать.