РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи открыли пункт бесплатного приема шин на переработку, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«Хорошая новость для автовладельцев - представители экологической программы «Шина» открыли пункт бесплатного приема шин на переработку! В Мытищах на улице Колонцова, 43 в любой день можно привезти и оставить до 8 легковых колес. Где выгрузить - покажет охранник на въезде на территорию. Ориентир - «Шиномонтаж». Привозите! Вашим шинам не место на свалках», - говорится в сообщении.

Пункт приема шин работает ежедневно с 9:30 до 19:00.