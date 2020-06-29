РИАМО - 29 июн. В столичном зоопарке родилась валлийская овечка, ее родиной считается регион Вале на юго-западе Швейцарии, всемирную известность они получили из-за необычного окраса, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

«Активной и жизнерадостной малышке всего полтора месяца, но она уже уверенно прогуливается со стадом, хотя и держится поближе к маме. Она пробует травку, сено, листву деревьев – в общем, все то, что едят взрослые овцы», - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Черные мордочки и черные колени овечек контрастируют с пышной белой шерстью. Поэтому они похожи на сказочных животных.

Родители ягненка приехали в Московский зоопарк еще в прошлом году. Мама Мартышка (или Марта) первое время проводила в компании альпак, осваивалась, привыкала к новому дому. Папа Барбарис приехал в зоопарк в начале прошлого лета. Сначала его поместили к быку Гаврюше и барану Киму. Позже его перевели к альпакам.

Через некоторое время Барбариса познакомили с Мартышкой. Через пять месяцев появилась малышка. Посетители смогут увидеть ее после открытия Детского зоопарка.