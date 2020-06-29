РИАМО – 29 июн. Четверть жителей России может оказаться в зоне риска по сахарному диабету в случае развития SARS-CoV-2, пишет в понедельник газета «Известия».

Ранее исследователи доказали, что Covid-19 может повреждать клетки поджелудочной железы и печени, за счет этого происходит нарушение метаболизма глюкозы.

«Как предупреждают эндокринологи, в будущем количество людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, будет расти — с учетом динамики распространения Covid-19 показатель может составить 17%. Это около 3,5 миллионов новых случаев в мире и 750–800 тысяч в России», - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению ученых, в ближайшее время в России может произойти эпидемия ожирения. Согласно их прогнозам, через пять лет глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин.

Например, шесть лет назад было зарегистрировано около 173 миллионов человек с тяжелой формой ожирения по всему миру.

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29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов