РИАМО – 29 июн. Четверть жителей России может оказаться в зоне риска по сахарному диабету в случае развития SARS-CoV-2, пишет в понедельник газета «Известия».
Ранее исследователи доказали, что Covid-19 может повреждать клетки поджелудочной железы и печени, за счет этого происходит нарушение метаболизма глюкозы.
Кроме того, по мнению ученых, в ближайшее время в России может произойти эпидемия ожирения. Согласно их прогнозам, через пять лет глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин.
Например, шесть лет назад было зарегистрировано около 173 миллионов человек с тяжелой формой ожирения по всему миру.
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29 ИЮНЯ
- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.
- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.
- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов
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