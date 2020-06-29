РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Порядка 8,5 тысячи ям устранили во дворах и на дорогах подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Продолжается дорожный ремонт в Красногорске. Промежуточные итоги: 8,5 тысячи ям устранено во дворах и на дорогах, 19 дорог местного и регионального значения площадью 50 тысяч квадратных метров отремонтировано в деревнях Гольево, Захарково, Поздняково, Степановское, поселках Истра, Новый, Отрадное, Светлые горы, селах Ангелово, Дмитровское, Петрово-Дальнее», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также отметила, что к середине июля отремонтируют еще 19 муниципальных дорог в микрорайоне Опалиха, поселке Нахабино, городе Красногорске.

«Восемь региональных автодорог (включая улицы Речная, Народного Ополчения, Кирова, Пенягинское шоссе) будут готовы к середине сентября», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, в общей сложности в нынешнем году по программе софинансирования с правительством Московской области в округе приведут в порядок 37 муниципальных и 9 региональных дорог, общая площадь ремонта составит 277 тысяч квадратных метров.