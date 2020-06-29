РИАМО - 29 июн. В Москве прошел четвертый розыгрыш программы «Миллион призов», победителями стали более 187 тысяч человек, всего с начала розыгрыша зарегистрирован почти 1 миллион выигрышных кодов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего состоялось четыре розыгрыша 978 537 выигрышных кодов участников», - говорится в сообщении.

Для участников голосования по поправкам в Конституцию приготовили 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Победители могут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также на городские поощрения.

«Например, за счет выигранных баллов можно пополнить карту «Тройка». Также с 29 июня появится возможность перечислить выигрыш на благотворительность», - говорится в сообщении.

Москвичи, пришедшие на избирательные участки, получают сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Горожане, которые выбрали электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Победителей выберут путем случайного отбора. Им придет СМС-сообщение с результатами и уникальным кодом, который нужно активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля.

Розыгрыши будут проходить ежедневно до 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

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