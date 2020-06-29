РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 июн. Более 1,3 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в подмосковном Красногорске в текущем году, в муниципалитете оборудовали шесть пунктов проведения экзамена, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Единый госэкзамен в этом году сдадут 1335 красногорцев. В горокруге Красногорск за счет средств муниципального бюджета оборудованы 6 пунктов проведения экзамена. Закуплено соответствующее оборудование, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства», – говорится в сообщении.

Готовность школ к проведению ЕГЭ в понедельник проверила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина. На контроле – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и конфиденциальность во время экзамена.

«Кроме обязательных предметов выпускники выбрали в этом году обществознание, географию, английский язык, химию и биологию. Я желаю каждому выпускнику сдать ЕГЭ на те баллы, которых будет достаточно для поступления в запланированный вуз», – сказала Хаймурзина.

В 2020 году основные сроки проведения ЕГЭ – с 3 по 20 июля, после чего предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные дни проведения экзамена.