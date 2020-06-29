РИАМО - 29 июн. В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды 16 врачам Звенигородского клинического центра, где с апреля принимали пациентов с коронавирусом и пневмонией.

«Весной, когда начиналась борьба с коронавирусом, мы быстро запускали новые инфекционки. Больницу в Звенигороде перепрофилировали за пару недель, почти с нуля отстроили корпуса. <...> Все койки заполнили в течение недели, а за два месяца врачи пролечили больше 2 тысяч человек», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

На сегодня в клиническом центре продолжают лечение 350 пациентов, тяжелобольные остаются в реанимации. Медики продолжают работу.

Губернатор не только вручил награды 16 врачам центра, но и поблагодарил весь коллектив за работу и самоотверженность.

«Здоровья вам, вашим близким и, конечно, пациентам», - заключил глава региона.

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29 ИЮНЯ

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- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов