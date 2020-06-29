РИАМО - 29 июн. На утро понедельника более 967 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области проголосовали дистанционно по поправкам к Конституции РФ, сообщается в Twitter-аккаунте ЦИК России.

«Проголосовало дистанционно на утро 29 июня 967 874 гражданина - Москва и Нижегородская область», - говорится в сообщении.

Всего в России проголосовало (включая дистанционное голосование) свыше 40,4 миллиона граждан. В настоящий момент явка на голосовании по поправкам составила 37,2%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и будет проходить по 1 июля включительно.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>