РИАМО - 29 июн. На акватории ВДНХ открылся лодочный сезон, посетители выставки могут прокатиться на лодке по 3-му Каменскому пруду около фонтана «Золотой колос», сезон при хорошей погоде может продлиться до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это прекрасная возможность подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты, не выезжая за город. А с завтрашнего дня заработает и бургерная, где можно перекусить после долгой прогулки. В кафе и на станции будут соблюдены все меры безопасности», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Взять лодки напрокат можно на станции «Алые паруса», флот гребных лодок состоит из 30 единиц.

Совершить водную прогулку можно с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет — с одним взрослым сопровождающим.

Во время водной прогулки можно рассмотреть вблизи один из самых зрелищных фонтанов ВДНХ — «Золотой колос». Водная 16-метровая конструкция включает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Кроме того, для любителей водных развлечений открыт вейк-парк на 2-м Каменском пруду (за павильоном №27 «Физкультура и спорт»). Прокатиться на вейкборде смогут взрослые и дети старше семи лет с любым уровнем подготовки.