РИАМО - 29 июн. На акватории ВДНХ открылся лодочный сезон, посетители выставки могут прокатиться на лодке по 3-му Каменскому пруду около фонтана «Золотой колос», сезон при хорошей погоде может продлиться до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Взять лодки напрокат можно на станции «Алые паруса», флот гребных лодок состоит из 30 единиц.
Совершить водную прогулку можно с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу, субботу и воскресенье — с 10:00. Дети младше трех лет могут кататься только в сопровождении двух взрослых, дети в возрасте от трех до 16 лет — с одним взрослым сопровождающим.
Во время водной прогулки можно рассмотреть вблизи один из самых зрелищных фонтанов ВДНХ — «Золотой колос». Водная 16-метровая конструкция включает 66 струй, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.
Кроме того, для любителей водных развлечений открыт вейк-парк на 2-м Каменском пруду (за павильоном №27 «Физкультура и спорт»). Прокатиться на вейкборде смогут взрослые и дети старше семи лет с любым уровнем подготовки.
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