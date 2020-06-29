РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Свыше 7,8 тысячи жителей подмосковных Люберец состоят на учете в центре занятости населения, сообщила в понедельник исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«На учете в Люберецком центре занятости составляет 10155 человек. Из них 7841 человек - жители Люберец», - сказала Угодина.

Она добавила, что безработными в Люберцах признаны 6609 человек, они получают пособие. Заявленная потребность в работниках в Люберцах составляет свыше 800 вакансий.

«Уровень безработицы составляет 3,3% по отношению к экономически активному населению. В Московской области этот уровень составляет 2,47%», - заключила Угодина.