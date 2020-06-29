РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Жители подмосковных Люберец попросили власти округа эвакуировать бесхозный автомобиль на Красногорской улице, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов.

«По адресу: Люберцы, улица Красногорская, дом №22Б жители попросили эвакуировать брошенный автомобиль. Также у дома №67 на Волковской улице попросили покосить траву», - сказал Баранов.

Он добавил, что также за неделю от жителей поступили жалобы на ямы на улице Наташинской, у дома №26 на Южной улице, на Быковском шоссе и Октябрьском проспекте. Также на улице Карла Маркса в поселке Красково необходимо восстановить дорожное ограждение.