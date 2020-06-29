РИАМО - 29 июн. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране планируют открыть кинотеатры с 15 июля, сообщает РИА Новости.

«Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры», - сказал вице-премьер на совещании с главой правительства страны Михаилом Мишустиным.

Кинотеатры были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ. Сейчас по всей стране ослабляют ограничения: открываются предприятия, кафе, парикмахерские и так далее.

Каждый регион в России сам решает какие ограничения в какой момент снимать, исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией на своей территории.

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29 ИЮНЯ

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