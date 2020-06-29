РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах с начала пандемии Covid-19 умерли 103 жителя округа с подтвержденным коронавирусом, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах с начала пандемии зафиксировано 1899 заболевших коронавирусом. Госпитализировано в стационары 190 человек, из них 26 - в стационары Люберец. 103 человека умерли», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 836 человек лечатся дома. Всего выписали 770 человек.

«На минувшей неделе, с 22 по 28 июня, поступило 29 обращений от жителей. Это минимальное количество за последние два месяца», - заключил Семенцов.

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29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов