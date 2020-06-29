РИАМО - 29 июн. Следователи назначили проведение проверки по факту смерти четырехлетнего мальчика на пожаре в частном доме в деревне Узорово Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

ЧП произошло 28 июня. Ребенок проживал в доме с родителями и несовершеннолетними братом и сестрой.

«Во время возгорания он находился дома один, так как родители были на работе, а сестра с братом ушли на улицу». – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.