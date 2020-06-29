РИАМО - 29 июн. Страховой дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховой полис «На время отдыха», по полису предусмотрены программы страхования сроком от одного месяца, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Условия страхования позволят получить страховую защиту имущества на время кратковременного отъезда.

«Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

К страховым случаям относятся пожар, взрыв, стихийные бедствия, аварии инженерных систем, проникновение воды из чужих помещений, противоправные действия третьих лиц и так далее. Максимальная сумма покрытия - до 2 миллионов рублей.

Оформить полис можно через дистанционные сервисы ВСК (мобильное приложение «ВСК страхование», интернет-магазин www.shop.vsk.ru) и на сайте SBI Bank.