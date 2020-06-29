РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Боец ММА Джефф Монсон подтвердил, что планирует осенью переехать жить в Башкирию, однако заявил, что не собирается прекращать тренировки детей в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Монсон проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке в школе №3 подмосковного Красногорска.

«Планирую переезд в Уфу может быть в сентябре-октябре. Я буду учить в Красногорске тоже», - сказал Монсон.

Он добавил, что планирует приезжать и проводить занятия в своей школе джиу-джитсу, расположенной в микрорайоне Опалиха, один-два раза в месяц.