РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в Мытищах за неделю устранили 15 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инспекторы Госадмтехнадзора выявляют места, наиболее подверженные замусориванию, и добиваются от ответственных за содержание территории лиц установки в этих местах новых контейнеров и бункеров для сбора твердых бытовых отходов.

«За минувшую неделю благодаря инспекторам Госадмтехнадзора устранено 15 нарушение содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в городском округе Мытищи. Нарушения устранены по улице Благовещенской у домов №№20 и 18; Сукромка, 24; Борисовка, 18; в поселке Пироговский на улице Тимирязева. Налажен график вывоза мусора на улице Красная Слобода и Тенистом бульваре», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что Госадмтехнадзор также проверяет контейнерные площадки на предмет дезинфекции. Так, на прошедшей неделе продезинфицировано 248 объектов, что составляет 45% от общего числа площадок в округе.

С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор. Ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам. Также Госадмтехнадзор проверяет наличие на контейнерных площадках серых и синих баков для раздельного сбора мусора.

Важной составляющей работы является выявление труднодоступных мест для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для сбора мусора. В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.