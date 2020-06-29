РИАМО - 29 июн. С апреля по июнь в круглосуточных КТ-центрах для диагностики коронавируса в Москве провели свыше 180 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, это почти в два раза больше, чем в поликлиниках за весь прошлый год, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С помощью организации круглосуточных амбулаторных КТ-центров стало возможным обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на Covid-19.

«Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев», - подчеркнула Ракова.

По ее словам, при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 – подозрение на туберкулез. Таким образом, это позволило вовремя начать лечение или продолжить диагностику выявленного заболевания.

КТ-исследование при диагностике коронавируса позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.

Амбулаторные КТ-центры развернули в середине апреля в Москве для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на Covid-2019. Всего в столице работало 48 КТ-центров.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки 12 центров после необходимой дезинфекции возобновили плановый прием пациентов.

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29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов