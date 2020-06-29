РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. До конца текущего года в Мытищинскую городскую клиническую больницу в рамках Национального проекта «Здравоохранение» поступит 107 единиц оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Появятся спирометр, дефибриллятор, негатоскоп, электрокардиограф, автоматический аппарат для измерения внутриглазного давления, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, кислородный концентратор, портативный электрокардиограф.

«Новое оборудование поступит как в стационар МГКБ по улице Коминтерна, так и во взрослые и детские поликлиники, в том числе поселка Пироговский и в терапевтическое отделение №2 деревни Осташково», - говорится в сообщении.

В 2019 году Мытищинская городская клиническая больница в рамках Нацпроекта «Здравоохранение» получила 80 единиц оборудования. В том числе 128-ми срезовый компьютерный томограф фирмы Canon. В дни пика пандемии на нем выполнялось до 70 исследований в сутки.