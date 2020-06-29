РИАМО - 29 июн. На этой неделе самым теплым днем в Московском регионе будет 3 июля, когда воздух прогреется до плюс 30 градусов, также атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, сообщила в понедельник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня-завтра погода будет с переменной облачностью, без осадков. Сегодня днем - плюс 21 - плюс 23. Ночь на вторник будет уже довольна прохладная - плюс 10 - плюс 12 в Москве, плюс 8 - плюс 13 по области», - сказала Позднякова.

По словам синоптика, во вторник будет немного теплее. Максимальная температура будет уже плюс 22 - плюс 24 градуса.

В среду погоду будет определять холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. Температура в ночные часы останется на уровне плюс 12 - плюс 13 градусов. Дневная температура как и накануне: плюс 23 - плюс 24 градуса.

В четверг существенных осадков не ожидается. Дневная температура станет повышаться и будет в Москве примерно плюс 26 - плюс 27 градусов.

«Третьего июля будет самый жаркий день. <...> В пятницу ночью без осадков и плюс 15 - плюс 17 градусов. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха повысится почти до плюс 30 градусов. Мы ждем где-то плюс 28 - плюс 29 градусов в Москве. В центре может быть и плюс 30», - отметила Позднякова.

Она добавила, что в ночь на субботу Московский регион будет пересекать очередной атмосферный фронт. Он прольется кратковременными дождями и собьет жару. Дневная температура в городе будет около плюс 25 градусов.