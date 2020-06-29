РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли свыше 9,1 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 9 124 обращения, из них 738 - на горячую линию администрации. На горячую линию поступило 30 обращений по работе ЖКХ, 27 - по экологии, 13 - по освещению, восемь - по благоустройству, три - по содержанию дорог и тротуаров», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ поступило 4179 обращений. Из них 447 касались вопросов электроснабжения, 663 - водоснабжения, 47 - отопления, 656 - обслуживания домов, 77 - освещения подъездов и дворов.

«За первое полугодие в ЕДС ЖКХ поступило более 120 тысяч обращений», - заключил Богданов.