РИАМО - 29 июн. Московское областное УФАС России приняло решение внести сведения в отношении компании «Экспертиза и оценка региональной собственности» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, управление муниципального имущества Раменского городского округа заключило с компанией контракт на оказание услуг по оценке муниципального имущества для постановки на учет.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Экспертиза и оценка региональной собственности» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.