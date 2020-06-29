РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. С региональных дорог в подмосковных Люберцах на минувшей неделе вывезли более 100 кубометров мусора, сообщил эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

«С 22 по 28 июня проведены работы по механизированной уборке дорог, придорожной полосы, остановочных павильонов и посадочных площадок, покосу травы, вырубке сухостойных деревьев. Произведен ямочный ремонт площадью 93 квадратных метра. Всего вывезено 109 кубометров мусора с региональных дорог», - сказал Крупенин.

При выполнении данных работ были задействованы 93 рабочих и 62 единицы спецтехники.

Всего за неделю покрасили 257 стоек дорожных знаков, помыли 127 остановочных павильонов и 359 дорожных знаков.