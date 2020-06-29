РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Десятилетняя скрипачка детской школы искусств №1 имени Свиридова в Балашихе Анисия Артемова стала стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В конкурсе участвовали учащиеся музыкальных, художественных школ и школ искусств Московской области от 6 до 16 лет. Анисия вошла в число 15 стипендиатов фонда из Подмосковья.

«Анисии Артемовой присудили стипендию фонда в размере 10 тысяч рублей. Если на следующий год она подтвердит звание, стипендия увеличится. Также скрипачку наградили путевкой-приглашением в летнюю творческую школу в городе Суздале Владимирской области», - говорится в сообщении.

Благотворительный фонд «Новые имена» занимается поиском, отбором и поддержкой молодых музыкантов, вокалистов, танцоров, художников и поэтов из городов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси и других стран.