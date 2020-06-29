РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи осуществляют деятельность порядка 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«В нашем округе осуществляют деятельность почти 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Пандемия сильно сказалась на экономике. А это прежде всего люди. На наших предприятиях задействовано около 141 тысячи человек. Конечно, запущены меры поддержки бизнеса, и их число постоянно растет», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области запустило Telegram-бот «Бизнес-помощник в Подмосковье». Для подключения необходимо ввести в поисковой строке Telegram @help_business_2020_bot.

«Присоединяйтесь, если вы: предприниматель, юридическое лицо, самозанятый, социально ориентированные НКО (СО НКО). С помощью этого сервиса вам будет доступна информация о налоговых льготах, субсидировании, об условиях получения льготного финансирования, возмещении затрат и других мерах поддержки бизнеса, действующих в Московской области», - отметил Азаров.

Глава Мытищ уточнил, что алгоритмы электронного помощника позволяют найти именно те решения, которые доступны для определенного вида предпринимательской деятельности.

«Надеюсь, новый современный информационный ресурс предприниматели оценят и смогут оперативно получать информацию и не тратить время на звонки и электронную переписку», - заключил Азаров.