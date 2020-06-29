РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Легендарный боец ММА, депутат муниципального совета депутатов Джефф Монсон высоко оценил меры обеспечения безопасности на избирательном участке в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Монсон отдал свой голос по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке в школе №3 на улице Кирова в понедельник.

«Думаю, организация голосования в Красногорске – на 10 из 10. Выдают маски, перчатки, одноразовые ручки», - сказал Монсон.

Кроме того, на участке каждому приходящему измеряют температуру и предлагают продезинфицировать руки.

Говоря о пандемии коронавируса, Монсон поделился, что не прекращал тренировки на дому во время режима самоизоляции. В частности, он ежедневно бегал по лестнице в 25-этажном доме в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.