РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах на прошедшей неделе городские улицы приводили в порядок около одной тысячи человек, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления благоустройства Алексей Орлов.

«На минувшей неделе городские улицы убирали 95 единиц спецтехники и 997 человек», - сказал Орлов.

Он добавил, что за неделю выполнены работы по опиловке девяти деревьев.