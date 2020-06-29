РИАМО - 29 июн. Почти в три раза меньше случаев инфицирования коронавирусом начали выявлять в столице, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.
За последние сутки в столице подтверждено 782 новых случая коронавируса.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Также за последние сутки в Москве выздоровели еще 1007 пациентов. Всего в столице было выявлено 220 853 случая заражения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.
- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.
- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии