РИАМО - 29 июн. Почти в три раза меньше случаев инфицирования коронавирусом начали выявлять в столице, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За последние сутки в столице подтверждено 782 новых случая коронавируса.

«42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, еще 6,7%– старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Также за последние сутки в Москве выздоровели еще 1007 пациентов. Всего в столице было выявлено 220 853 случая заражения.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов