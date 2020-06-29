РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Жители подмосковного Подольска смогут подать заявки на участие в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом» до 14 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье стартовал прием заявок на соискание премии губернатора Московской области «Мы рядом». Это новый формат проведения ежегодной премии «Наше Подмосковье», которая была учреждена для поощрения граждан, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших вклад в развитие Московской области.

«В премии могут участвовать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области. Жители городского округа Подольск могут подать проекты на соискание премии по четырем номинациям: волонтерство и благотворительность; медицина и здравоохранение; культура и образование; промышленность и социально ориентированный бизнес. Прием заявок продлится до 14 июля», - говорится в сообщении.

В текущем году всего будут вручены 180 премий по 1 миллиону рублей. Важнейшим условием проведения премии является электронное общественное голосование, которое закончится 28 июля. Номинантами становится 1 тысяча проектов, набравших наибольшее количество голосов по итогам электронного общественного голосования.

Среди критериев оценки заявок номинантов - социальная значимость проекта, достигнутые результаты за 2019 год, затраченные ресурсы. Защита представленных проектов не предусмотрена. Подробная информация размещена на сайте премии «Мы рядом».

«Ответственный координатор по городскому округу Подольск - Павел Павлов. Телефон: 8(496)755-57-70, электронная почта: apodol@yandex.ru», - заключается в материале.