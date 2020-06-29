РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил свыше 90% на минувшей неделе, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в муниципалитете Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за ЖКХ на 26 июня составил 92%. Уже начали доставку Единых платежных документов, они доставлены пока в 5 управляющих компаний», - сказала Мотыль.

Она добавила, что в остальные УК платежки поступят 29 и 30 июня.

«Офисы МособлЕИРЦ теперь работают в обычном режиме. Центральный на Октябрьском проспекте - с 8:00 до 20:00, остальные - с 8:00 до 18:00», - заключила Мотыль.