РИАМО - 29 июн. Ускорение строительства трассы Москва - Казань, которую планируют сдать в 2024 году вместо 2028, не приведет к удорожанию проекта, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Удорожания не будет. Мы постараемся уложиться в бюджет. Найденные технические решения позволяют нам сказать, что они будут дешевле, чем мы делали это раньше», - сказал Хуснуллин.

Трасса Москва - Казань является частью масштабного инвестиционного проекта «Европа - Западный Китай», который охватывает территории России, Казахстана и Китая. Протяженность трассы составит порядка 800 километров. Предполагается, что она в два раза сократит время в пути между городами.