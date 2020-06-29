РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Легендарный боец ММА, депутат муниципального совета депутатов Джефф Монсон проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Я исполнил свой долг гражданина России. А тем, кто еще не сделал этого, скажу: всегда активно участвуйте в жизни своей страны», - сказал Монсон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>