РИАМО - 29 июн. С 1 июля по 11 сентября пройдет новый трек «Московского акселератора» Biomedtech, на нем будут представлены проекты в сфере медицины, которые могут усовершенствовать эту отрасль, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В программе для разработчиков предусмотрены практические воркшопы и мастер-классы, групповые еженедельные встречи с наставниками команд, индивидуальные консультации и экспертные сессии. Компании смогут доработать свои проекты, увеличить продажи, найти потенциальных партнеров и инвесторов», — руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Большинство отобранных для участия проектов связаны с цифровой медициной. Шесть команд работают в области фармацевтики, четыре стартапа специализируются на лабораторной диагностике, а еще два — на биотехнологиях.

Одна из команд-участниц разработала систему кардиомониторинга, позволяющую контролировать состояние здоровья кардиологических пациентов без нагрузки на терапевтов. Решение другой компании позволяет оценивать потенциальные средства химиотерапии для лечения инфекционных заболеваний, в том числе Covid-19 и вируса иммунодефицита человека.

В завершение программы участники представят свои разработки потенциальным инвесторам. Лучшие выпускники смогут запустить пилотные проекты с партнерами трека, а также презентовать их на международном акселераторе BioBridge в Вене.