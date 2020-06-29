РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. На минувшей неделе подрядные организации в Люберцах завершили укладку асфальта на 25 дорогах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках летнего содержания дорог 87 человек и 26 единиц спецтехники ежедневно выполняли ручную и механизированную очистку от грязи и смета проезжей части, мойку автобусных остановок и удаление вандальных надписей со стен павильонов. Продолжается ремонт муниципальных автомобильных дорог. Укладка асфальта завершена на 25 дорогах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы ведутся на пяти люберецких дорогах и двух дорогах в поселке Октябрьский. Помимо этого, на прошлой неделе был выполнен ямочный ремонт общей площадью 520 квадратных метров и произведен покос травы на площади в 1960 квадратных метров.

Также подрядными организациями были проведены работы по опиловке 10 аварийных деревьев. Всего за неделю было собрано и утилизировано 97 кубометров мусора и 100 кубометров смета.