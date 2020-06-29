РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В администрацию подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило свыше 50 заявок, касающихся освещения, сообщил начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«С 22 по 26 июня поступили 53 заявки по освещению. Закрыты 47 из них, шесть находятся в работе», - сказал Караваев.

Он добавил, что на прошедшей неделе Люберецкая теплосеть провела гидравлические испытания сетей в 115 квартале и поселке Калинина.

«Ведется мониторинг обращений жителей в соцсетях по поводу дезинфекции подъездов - постоянный контроль дает результат. УК отчитываются ежедневно через мобильное приложение, которое контролирует Госжилинспекция», - заключил Караваев.