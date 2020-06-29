РИАМО - 29 июн. С начала лета на территории Московской области произошел один лесной пожар, ЧП зафиксировали в Луховицком лесничестве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В июне было одно возгорание в Луховицком лесничестве. Площадь пожара составляла 0,3 гектара. В ликвидации принимали участие четыре единицы техники и пять человек», - сказал собеседник агентства.

Всего с начала года на территории Московской области произошло более 150 лесных пожаров. Главной причиной возгораний является неконтролируемое поджигание травы.