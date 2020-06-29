РИАМО - 29 июн. С понедельника посетители некоторых столичных поликлиник смогут оставлять личных транспорт на городских парковках на льготных условиях, это сделано для тех, кто из-за ремонта своей поликлиники вынужден посещать другое медучреждение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время ремонта филиала № 1 детской городской поликлиники №52 жители района Сокольники, у которых есть резидентные парковочные разрешения, смогут бесплатно оставлять автомобили в парковочной зоне 8027 в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице и на Мироновской улице», - говорится в сообщении.

Посетители филиала №1 клинико-диагностического центра №4 также смогут оставить свой транспорт на городской парковке бесплатно. Парковка находится на участке набережной Тараса Шевченко.

Для посетителей филиала №1 детской городской поликлиники №130 будет работать бесплатная парковка на Осеннем бульваре, пациенты филиала № 3 той же поликлиники могут бесплатно оставить автомобиль на парковке в Проектируемом проезде №2185.