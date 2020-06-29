РИАМО - 29 июн. Почти 200 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московском регионе планируют открыть до конца текущего года, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В течении июля мы откроем еще несколько отдельных участков в составе ЦКАД - это еще 14 километров. Потом мы готовимся к запуску двух больших участков - 100 с лишним километров, и к концу года мы открываем 200 километров полноценно», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что открытие остальных участков трассы собираются ускорить и приблизить к сдаче в этом году.

В понедельник в Московской области торжественно открыли участок ЦКАД-5 протяженностью 23 километра.

Общая протяженность ЦКАД составляет 336 километров. Дорога проходит по территории Подмосковья и Москвы.