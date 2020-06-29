РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Мотоциклист с пассажиркой не справился с управлением и въехал в отбойник на проспекте Ленина в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на проспекте Ленина у дома №76.

«Водитель мотоцикла 1993 года рождения с пассажиркой 1994 года рождения ехал в сторону площади Ленина. Водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в отбойник. Помощь водителю и пассажиру была оказана на месте. Все живы», - сказал сотрудник.