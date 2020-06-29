РИАМО - 29 июн. Еще 1091 пациент вылечился от коронавируса в Подмосковье после прохождения необходимого лечения, всего болезнь победили 34 322 человека, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

Всего за сутки в Московской области выявили 335 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек скончались.

За все время с начала пандемии в Подмосковье выявили коронавирус у 57 265 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30, а также всю информацию можно узнать на тематическом сайте covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов