РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 июн. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в сбыте поддельных денег, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«Установлено, что злоумышленник в сети Интернет на одном из сайтов бесплатных объявлений подыскал для покупки мобильный телефон. Прибыв для совершения сделки по указанному адресу, он расплатился за товар девятью поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. На следующий день продавец рассмотрела полученные деньги и, усомнившись в их подлинности, обратилась в полицию», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По результатам исследования установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных банковских билетов и ценных бумаг Российской Федерации.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и по месту проживания задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска его жилища полицейскими обнаружен и изъят приобретенный телефон, который возвращен потерпевшей», – добавила Петрова.

Злоумышленник пояснил, что фальшивые денежные купюры он купил по объявлению на одном из сайтов в интернете.

Люберецким городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов.