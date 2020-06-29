РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 июн. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в сбыте поддельных денег, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».
«Установлено, что злоумышленник в сети Интернет на одном из сайтов бесплатных объявлений подыскал для покупки мобильный телефон. Прибыв для совершения сделки по указанному адресу, он расплатился за товар девятью поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. На следующий день продавец рассмотрела полученные деньги и, усомнившись в их подлинности, обратилась в полицию», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По результатам исследования установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных банковских билетов и ценных бумаг Российской Федерации.
По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ.
Злоумышленник пояснил, что фальшивые денежные купюры он купил по объявлению на одном из сайтов в интернете.
Люберецким городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии