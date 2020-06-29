РИАМО - 29 июн. 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Московской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в Московской области скончались 875 человек с подтвержденным коронавирусом.

Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

Всего в России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов