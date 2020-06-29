РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В городском округе Мытищи отремонтировали четыре отрезка региональных дорог по просьбам жителей, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«В Мытищах продолжается масштабный ремонт дорожной сети. Четыре отрезка региональных дорог отремонтировали в округе по просьбам жителей. Ремонт дорог регионального значения ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что участки дорог отремонтированы по результатам голосования на портале «Добродел». Это подъезд на 41 километр А-104 Москва – Дмитров – Дубна с 0 по 1,4 километра; старое направление Дмитровского шоссе (деревня Шолохово) с 0 по 1,8 километра; Пироговское шоссе – Свиноедово с 0 по 1 километр; Пироговское шоссе – ДЭП с 0 по 1 километр.

Азаров отметил, что ремонтный сезон завершат в сентябре.