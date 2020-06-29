РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Почти трехкилометровая пробка образовалась на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в понедельник утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:35 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения на данном участке составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Стекольникова, Вокзальная, проспекте Ленина, Революционном проспекте и других.