РИАМО - 29 июн. За последние сутки в Московской области выявили 335 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 57 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в целом по России зафиксировали 6719 новых случаев коронавируса. Выздоровели 4343 человека. Из них 1091 человек в Московской области.

За все время с начала распространения Covid-19 в России было выявлено 641 156 случаев заболевания, скончались 9166 человек, выздоровели 403 430 пациентов.

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29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов