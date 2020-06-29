РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 июн. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило 2,3 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе, с 22 по 28 июня, поступило 2,3 тысячи обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 24 уголовных дела, 19 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 151 ДТП, из них три – с пострадавшими.