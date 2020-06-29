РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах за неделю произошло четыре пожара, пострадал один человек, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе Люберецкий гарнизон участвовал в тушении шести пожаров, из которых четыре произошли в Люберцах. Так, 23 июня в 21:38 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, поселок Калинина, дом №16. В нем пострадал женщина 1964 года рождения, ее госпитализировали с ожогами», - сказал Иванов.

Он добавил, что также были пожары в одной квартире и двух частных домах. В них никто не пострадал.