РИАМО - 29 июн. В Роструде напомнили, что 1 июля станет выходным, в этот день у россиян будет последняя возможность проголосовать за или против внесения поправок в Конституцию, сообщает kp.ru.

«Начавшаяся 29 июня рабочая неделя будет для россиян сокращенной, поскольку среда, 1 июля, объявлена выходным днем в связи с тем, что именно в этот день состоится основное всероссийское голосование по поправкам к Конституции», - говорится в сообщении.

Тем, кто будет работать 1 июля, заплатят в двойном размере, как за работу в праздничный день.

Избирательные участки в России открылись 25 июня. Прийти и проголосовать можно с 08:00 до 20:00. У жителей Москвы и Нижегородской области есть возможность проголосовать онлайн.