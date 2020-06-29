РИАМО - 29 июн. За последние сутки в столице выявили 782 случая инфицирования Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

За минувшие сутки в целом по России зафиксировали 6719 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Выздоровели 4343 человека, из них 1007 в столице.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 641 156 случаев коронавируса, скончались 9166 пациентов с Covid-19, выздоровели 403 430 человек.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- 782 случая коронавируса выявили в Москве за сутки. Также за сутки в мегаполисе скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов